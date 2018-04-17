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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві на хабарі затримали чиновника "Львівської залізниці"

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У Києві на хабарі затримали чиновника
У Києві на хабарі затримали чиновника "Львівської залізниці" / ckp.in.ua

В одному з парків Києва чиновник отримав хабар у розмірі 7,2 тисячі доларів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва в Facebook.

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Повідомляється, що прокуратура та співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили на отриманні хабара одного з посадовців Регіональної філії "Львівська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця".

За даними слідства, він отримав від керівника одного з підприємств 7,2 тисячі доларів за вирішення питання про перерахування грошових коштів за укладеним договором на постачання товару.

"Свої послуги хабарник оцінив у розмірі 10% від загальної суми договору. Зловмисник був затриманий в одному зі столичних парків після передачі усієї суми неправомірної вигоди", – йдеться в повідомленні.

На даний момент вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше працівники СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ викрили на хабарі працівника Львівської місцевої прокуратури.

Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Хабар Корупція Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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