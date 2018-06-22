У Києві невідомі обстріляли автомобіль: з'явилося відео з місця інциденту

У Києві поблизу станції метро "Теремки" невідомі обстріляли автомобіль Mercedes Sprinter. Інцидент стався ввечері 22 червня.

Про це інформує "Київ оперативний" у Facebook.

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Зазначається одразу після стрілянини зловмисники втекли, виїхавши у бік Одеської траси на автомобілі Audi.

"За попередньою інформацією, підставою конфлікту є нелегальні пасажирські перевезення", – йдеться в повідомленні.

Дивіться відео з місця обстрілу автомобіля у Києві