У Києві невідомі обстріляли автомобіль: з'явилося відео з місця інциденту
У Києві поблизу станції метро "Теремки" невідомі обстріляли автомобіль Mercedes Sprinter. Інцидент стався ввечері 22 червня.
Про це інформує "Київ оперативний" у Facebook.
Читайте також: У Києві поблизу метро згоріли десятки торгових кіосків: фото
Зазначається одразу після стрілянини зловмисники втекли, виїхавши у бік Одеської траси на автомобілі Audi.
"За попередньою інформацією, підставою конфлікту є нелегальні пасажирські перевезення", – йдеться в повідомленні.
Дивіться відео з місця обстрілу автомобіля у Києві
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі