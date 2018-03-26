У Києві невідомі влаштували сутичку з охоронцем консульства Польщі

У неділю ввечері, 25 березня, у Києві на вулиці Богдана Хмельницького біля консульства Польщі, трапилася бійка. Її спровокували троє невідомих людей.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Видання уточнило, що невідомі люди, ймовірно громадяни Білорусі, підійшли до охоронця консульства. Після цього один з них плюнув в обличчя охоронцеві та втік.

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Внаслідок цього спалахнула бійка. В результаті двоє людей були затримані поліцією, що прибула на місце інциденту.

Ймовірно, нападники перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Зазначається, що видання звернулося до посольства Польщі та київської поліції за роз'ясненнями, проте ні там, ні там наразі не коментують подію.



Фото з місця сутичок біля консульства Польщі в Києві