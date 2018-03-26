10:37
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
5°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -3°C
  • середа
    2°C -1°C
  • четвер
    1°C -2°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві невідомі влаштували сутичку з охоронцем консульства Польщі

904 Читать новость на русском
Сутички біля консульства Польщі в Києві
Сутички біля консульства Польщі в Києві / Обозреватель

У неділю ввечері, 25 березня, у Києві на вулиці Богдана Хмельницького біля консульства Польщі, трапилася бійка. Її спровокували троє невідомих людей.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Видання уточнило, що невідомі люди, ймовірно громадяни Білорусі, підійшли до охоронця консульства. Після цього один з них плюнув в обличчя охоронцеві та втік.

Читайте також: Сутички молодиків і охорони в "Ашані" у Києві: з'явилося відео з камер спостереження

Внаслідок цього спалахнула бійка. В результаті двоє людей були затримані поліцією, що прибула на місце інциденту.

Ймовірно, нападники перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Зазначається, що видання звернулося до посольства Польщі та київської поліції за роз'ясненнями, проте ні там, ні там наразі не коментують подію.

Сутички в Києві
Фото з місця сутичок біля консульства Польщі в Києві

Теги: Новини України Новини Києва Сутички Новини Польщі Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук