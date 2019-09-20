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      У Києві невідомий чоловік вдарив цеглиною депутата Київради

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      Депутата Київради вдарили по голові цеглиною
      Депутата Київради вдарили по голові цеглиною / Фото з відкритих джерел

      Нацполіція Києва розслідує обставини нападу на депутата Київської міської ради на місці незаконного будівництва в Солом'янському районі столиці. Зловмисник підійшов до посадовця та вдарив його цеглиною по голові.

      У поліції Києва зазначили, що під час інциденту депутат Київради разом з правоохоронцями перебував на місці незаконного будівництва на вулиці Залізничній. Напад стався під час спілкування зі співробітниками поліції.

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      Зловмисника одразу затримали й доставили у відділок поліції для з’ясування всіх обставин і надання пояснень.

      Правоохоронці не назвали ім’я потерпілого депутата, водночас у ВО "Свобода" заявили, що напад було здійснено на депутата Київради Володимира Назаренко.

      Напад на депутата Київради
      Зловмисника одразу ж затримала поліція / Фото ВО "Свобода"

      Інцидент зафіксували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень поліції. Наразі відбувається розслідування випадку. Правоохоронці остаточно кваліфікують справу після отримання інформації про стан та ушкодження депутата.

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      Теги: Новини України Поліція Новини Києва ВО "Свобода"
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