У Києві невідомий чоловік вдарив цеглиною депутата Київради

Нацполіція Києва розслідує обставини нападу на депутата Київської міської ради на місці незаконного будівництва в Солом'янському районі столиці. Зловмисник підійшов до посадовця та вдарив його цеглиною по голові.

У поліції Києва зазначили, що під час інциденту депутат Київради разом з правоохоронцями перебував на місці незаконного будівництва на вулиці Залізничній. Напад стався під час спілкування зі співробітниками поліції.

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Зловмисника одразу затримали й доставили у відділок поліції для з’ясування всіх обставин і надання пояснень.

Правоохоронці не назвали ім’я потерпілого депутата, водночас у ВО "Свобода" заявили, що напад було здійснено на депутата Київради Володимира Назаренко.