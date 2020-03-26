У Києві оригінально провчили водія, який припаркувався на пішоходному переході: відео

У Києві водій автомобіля Mercedes вирішив припаркуватись прямісінько на пішоходному переході. Самі ж пішоходи не оцінили такого нахабства і вирішили не обходити автівку, а добряче потовктися по ній ногами.

Мовиться про інцидент, що трапився на вулиці Богдана Хмельницього, 10, повідомляє паблік "Київ Оперативний" на своїй фейсбук-сторінці. Дивіться також Помстився, бо дістало: у Києві перехожий потрощив припарковане авто – з'явилося відео Згодом евакуатор таки відвіз автомобіль на штраф-майданчик. Численні відбитки слідів на Mercedes: дивіться відео Зверніть увагу! Закон про паркування, що дозволяє евакуювати автомобілі, Верховна Рада ухвалила ще у грудні 2017 року. Влітку 2019 року у Києві почали евакуювати автомобілі із смуг, призначених для громадського транспорту. До слова, у Києві протягом останніх місяців роботи нарахували тисячі протоколів про порушення правил паркування. Порушники поповнили бюджет міста на понад 2 мільйони гривень.