16:22
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      У Києві оригінально провчили водія, який припаркувався на пішоходному переході: відео

      - Читать новость на русском
      Фото з місця евакуації автомобіля / KyivOperativ

      У Києві водій автомобіля Mercedes вирішив припаркуватись прямісінько на пішоходному переході. Самі ж пішоходи не оцінили такого нахабства і вирішили не обходити автівку, а добряче потовктися по ній ногами.

      Мовиться про інцидент, що трапився на вулиці Богдана Хмельницього, 10, повідомляє паблік "Київ Оперативний" на своїй фейсбук-сторінці.

      Дивіться також Помстився, бо дістало: у Києві перехожий потрощив припарковане авто – з'явилося відео

      Згодом евакуатор таки відвіз автомобіль на штраф-майданчик.

      Численні відбитки слідів на Mercedes: дивіться відео

      Зверніть увагу! Закон про паркування, що дозволяє евакуювати автомобілі, Верховна Рада ухвалила ще у грудні 2017 року. Влітку 2019 року у Києві почали евакуювати автомобілі із смуг, призначених для громадського транспорту. До слова, у Києві протягом останніх місяців роботи нарахували тисячі протоколів про порушення правил паркування. Порушники поповнили бюджет міста на понад 2 мільйони гривень.

      Коронавірус в Україні: вже заразилися 156 людей
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Транспорт Курйозні новини Нові правила паркування Новини Києва Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Карантинні заходи в Індії, Канаді та Україні: відчуйте різницю
      Зоя Казанжи
      сьогодні , 14:37 Ахметов надолужує втрачене: спецмито на імпорт з Росії підсадить Україну на голку олігарха
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      сьогодні , 13:57 Коли закінчиться карантин: концерти, на які ми чекаємо
      Ліза Астахова
      сьогодні , 14:15 Каратин в Україні продовжили до 24 квітня: на що це вплине
      Наталя Боднар
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук