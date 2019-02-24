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      У Києві перекрито рух транспорту на мосту Патона

      15 Читать новость на русском
      Міст Патона
      Міст Патона / Фото з відкритих джерел

      У ніч на неділю в зв'язку з ремонтними роботами рух транспорту на мосту Патона закрито.

      Комунальна корпорація "Київавтодор" повідомила про обмеження руху мостом ще у четвер 21 лютого на своїй сторінці у Facebook.

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      Зазначається, що рух транспорту обмежено з півночі до п'ятої години ранку в обох напрямках.

      У "Київавтодорі" просять водіїв з розумінням поставитись до незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт, і вибирати інші маршрути руху.

      Що не так з мостом Патона?Відомо, що деякі секції мосту перебувають не в найкращому стані та вже давно потребують капітального ремонту. Минулого року владою міста було оголошено про початок ремонтних робіт на мостах Патона, Кирпи та Шулявському у 2019 році. Зокрема, на капітальний ремонт мосту Патона виділили 20 мільйонів гривень, а на Шулявський понад 160 мільйонів гривень.

      Підготовка до реконструкції моста Патона почалася ще у кінці 2018 року. Тоді проводилися протиаварійні роботи і комплексне обстеження, рух мостом було частково обмежено.

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      Теги: Новини України Новини Києва Транспорт Авто Дороги
      Джерело: 24 Канал
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