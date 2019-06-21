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      У Києві переселенці організували канал фінансування терористів

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      Служба безпеки викрила канал фінансування терористів
      Служба безпеки викрила канал фінансування терористів / СБУ

      СБУ викрила канал фінансування бойовиків так званої "ДНР" та вилучила великі суми за адресами в Києві. За три роки за допомогою цієї злочинної схеми терористи отримали майже 5 мільйонів гривень.

      Слідчі з'ясували, що в Києві група переселенців з окупованих територій забезпечувала фінансування бойовиків так званої "ДНР" в обхід чинного законодавства, передає прес-центр СБУ. Відомо, що зловмисники мали спільника у Донецьку, разом з яким налагодили канали для надходження грошей до терористів. Для проведення фінансових операцій переселенці користувалися вітчизняними банківськими установами.

      Співробітники СБУ провели необхідні оперативні перевірки та під час обшуків у Києві вилучили велику суму грошей у вітчизняній та іноземній валютах, 49 банківських карток та "чорну бухгалтерію".

      Фото з обшуків підозрюваних

      Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Зловмисникам загрожує покарання від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

      Невдовзі фігуранти справи отримають підозри. Триває досудове слідство.

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      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Тероризм СБУ Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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