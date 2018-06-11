У Києві підліток виліз на дах електропотягу та загорівся після ураження струмом
Ввечері 10 червня у Києві на території вокзального комплексу станції "Дарниця" струмом вдарило 13-річного хлопця. Того дня він разом зі своїми друзями катався в електропотязі міського сполучення. За попередніми даними, коли потяг рухався, хлопець зайшов між вагонами та виліз на дах. Підліток взявся за залізну дугу, яка передає електрострум, та загорівся.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
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Дитина отримала загальну високовольтну електротравму, опіки другого та третього ступенів охоплюють 55% поверхні тіла. Наразі хлопець у тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділені Київської міської лікарні №2,
– зазначають у поліції.
Стосовно батьків постраждалого хлопчика та батьків його друзів складено адміністративні протоколи за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).