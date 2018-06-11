У Києві підліток виліз на дах електропотягу та загорівся після ураження струмом

У Києві підліток виліз на дах електропотягу та загорівся / Фото з відкритих джерел

Ввечері 10 червня у Києві на території вокзального комплексу станції "Дарниця" струмом вдарило 13-річного хлопця. Того дня він разом зі своїми друзями катався в електропотязі міського сполучення. За попередніми даними, коли потяг рухався, хлопець зайшов між вагонами та виліз на дах. Підліток взявся за залізну дугу, яка передає електрострум, та загорівся.