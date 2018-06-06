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У Києві, після атаки ворон, жінку госпіталізували з пробитою головою

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У Києві, після атаки ворон, жінку госпіталізували з пробитою головою
/ firtka.if.ua

У дворі будинку на вулиці Науки в Києві на жінку напала зграя ворон, в результаті чого вона була госпіталізована з травмою голови.

Про це повідомляється на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у Facebook.

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Зі слів мешканців навколишніх будинків, ворони гніздяться неподалік двору і таким чином вони захищали своє гніздо.

Повідомляється, що птахи атакували 50 річну жінку та дзьобом пробили їй голову.

На місце події прибули лікарі швидкої допомоги та після огляду вирішили доправити потерпілу до лікарні,
– йдеться у повідомленні.

 

Теги: Новини України світ тварин Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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