У Києві поліція викрила держслужбовця, який займався сутенерством
У Києві поліція викрила держслужбовця і його знайому, які організували незаконний бізнес із надання інтимних послуг. Тепер їм загрожує до семи років позбавлення волі.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
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Координував діяльність та отримував гроші 36-річний посадовець, а допомагала йому 42-річна уродженка Кіровоградської області. Вона шукала та вербувала дівчат, які зустрічалися з клієнтами. Оголошення про послуги розміщували у мережі Інтернет,
– розповідають у поліції.
Як встановили правоохоронці, обслуговували чоловіків дівчата в орендованих квартирах. Також вони виїжджали на виклики, за що брали відповідну плату – 1500 гривень за годину «дорослих» розваг.
У рамках кримінального провадження поліція провела обшуки у помешканнях, де надавалися сексуальні послуги. Звідти вилучили речові докази: гроші, мобільні телефони, системні блоки, банківські картки тощо.
Організаторам групи оголошено про підозру. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.