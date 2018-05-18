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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

У Києві поліція викрила держслужбовця, який займався сутенерством

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У Києві поліція викрила держслужбовця, який займався сутенерством
У Києві поліція викрила держслужбовця, який займався сутенерством / фото прес-служби поліції

У Києві поліція викрила держслужбовця і його знайому, які організували незаконний бізнес із надання інтимних послуг. Тепер їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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Координував діяльність та отримував гроші 36-річний посадовець, а допомагала йому 42-річна уродженка Кіровоградської області. Вона шукала та вербувала дівчат, які зустрічалися з клієнтами. Оголошення про послуги розміщували у мережі Інтернет,
– розповідають у поліції. 

Як встановили правоохоронці, обслуговували чоловіків дівчата в орендованих квартирах. Також вони виїжджали на виклики, за що брали відповідну плату – 1500 гривень за годину «дорослих» розваг.

У рамках кримінального провадження поліція провела обшуки у помешканнях, де надавалися сексуальні послуги. Звідти вилучили речові докази: гроші, мобільні телефони, системні блоки, банківські картки тощо.

Організаторам групи оголошено про підозру. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Теги: Поліція Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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