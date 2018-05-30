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У Києві від ботулізму померла жінка

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Ботулізм: одна людина загинула
Ботулізм: одна людина загинула / homelandprepnews.com

У Києві зареєстрували випадок захворювання на ботулізм у мешканки столиці, жінка після введення сироватки померла.

Про це інформує столичне управління Держпродспоживслужби.

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Відомо, що можливо жінка отруїлася рибою, яку самостійно виловили у річці Десна у суботу, 26 травня.

Держпродспоживслужба інформує, що жінка звернулася по допомогу наступного дня, 27 травня. Після цього її доставили до лікарні з діагнозом "ботулізм клінічно". Того ж дня хворій ввели протиботулічну сироватку, проте жінка померла.

Рибну продукцію виготовили у квіті 2018 року у домашніх умовах.

До слова, у Києві зафіксовано випадок захворювання на ботулізм. Занедужав чоловік, який вживав в'ялену рибу.

Що таке ботулізм? Хвороба, що виникає в результаті отруєння токсинами бактерій ботулізму і характеризується важким ураженням центральної та вегетативної нервової системи. Зараження людини ботулізмом відбувається під час вживання продуктів тваринного і рослинного походження: забруднених клостридіями фруктів і овочів, неправильно консервованих продуктів, через ковбаси, шинку, копчену рибу.

Теги: Новини України Здоров'я Медицина Жертви Ботулізм
Джерело: 24 Канал
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