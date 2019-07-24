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      У Києві порахували ризикові новобудови: цифра приголомшує

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      Скільки новобудов у Києві зводять з порушенням закону
      Скільки новобудов у Києві зводять з порушенням закону / 24 канал

      Аналітики підрахували, скільки об'єктів житлового будівництва, які зараз будують у Києві, перебувають "у зоні ризику". Дізнайтесь, на які дозволи варто звернути увагу, перед тим, як купувати квартиру у новобудові.

      У розпорядженні Нерухомість 24 опинились результати дослідження, проведеного компанією Monitor.Estate спільно з "Українським клубом нерухомості".

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      Згідно з даними дослідження, на сьогодні у Києві налічується 152 ризикових об'єкти житлового будівництва – це майже 3/4 (73%!) від загальної кількості будинків, які будують на території столиці. Загалом фахівці проаналізували 208 об'єктів житлового будівництва, які планують ввести в експлуатацію у 2019-2022 роках.

      З якими порушеннями будують у Києві?

      Як зазначив Володимир Копоть, засновник компанії Monitor.Estate, яка спеціалізується на юридичному online-аудиті первинного ринку житла в Україні, понад половину усіх новобудов (107 об'єктів), які зводять у Києві, будують на землях з неналежним цільовим призначенням.

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      101 об'єкт (48% від загальної кількості) споруджують без отриманих дозволів на виконання будівельних робіт.

      Без необхідних ліцензій на виконання будівельних робіт зводиться 12 об'єктів, ще 125 будівництв забудовники продовжують, не погасивши податковий борг.

      Найбільша кількість ризикових новобудов зосереджена в Голосіївському (29 об'єктів), Шевченківському (22 об'єкти) та Солом'янському районах (20 об’єктів) Києва.

      До теми: Скільки новобудов в Одесі будують незаконно: цифра вражає

       Порівняйте, як за підсумками червня відрізнялась середня ціна метра квадратного у новобудовах в різних районах Києва.

      Як змінились ціни на квартири у Києві від початку року: дивіться інфографіку

      ціни на нерухомість новобудови Київ червень 2019

      Як перевірити надійність забудовника перед тим, як купувати квартиру у новобудові – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

      житлове будівництво інфографіка
      Житлове будівництво в Україні у І кварталі 2019 року (дані Мінрегіону): інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини Києва Законодавство Новини нерухомості Будівництво Новини нерухомості України Скандальні забудови Первинний ринок нерухомості Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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