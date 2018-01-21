У Києві п'яний водій влаштував потрійне ДТП

У ніч на 21 січня в Києві на проспекті Перемоги сталася потрійна ДТП, за участі водія у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Читайте також: На Львівщині вантажівка зіткнулася з легковиком: загинув водій

Зазначається, що водій автомобіля Skoda Fabia, рухаючись по проспекту Перемоги, біля станції метро Берестейська в напрямку Нивок не впорався з керуванням і врізався в Audi 100, яка при цьому зачепила автомобіль Honda Civic. Від удару на слизькій дорозі автівки розкидало по проспекту.

Як з'ясувалося, водій Skoda перебував у стані алкогольного сп'яніння, в його крові виявили 1,85 проміле.

У всіх авто спрацювали подушки безпеки, тому водії відбулися лише ударами і забоями.



У Києві нетверезий водій спровокував потрійну аварію



У водія Skoda виявили 1,85 проміле алкоголю в крові