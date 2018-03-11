У Києві робота трьох станцій метро зазнає змін через матч Динамо – Верес

11 березня у Києві на стадіоні "Олімпійський" відбудеться футбольний матч Динамо – Верес, у зв'язку з чим обмежать роботу трьох станцій метро.

Про це повідомили на сайті Київського метрополітену.

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"Після закінчення футболу з метою забезпечення належного перевезення вболівальників можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", – зазначили у прес-службі.

Зазначимо, що матч між Динамо (Київ) – Верес (Рівне) розпочнеться о 19:30.