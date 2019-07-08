У Києві розпочався саміт Україна – ЄС: перші фото
У Києві розпочався 21-й саміт Україна – Європейський союз. Під час нього президент України Володимир Зеленський, президент Ради Європи Дональд Туск та голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер проводять зустріч у вузькому колі.
Єропейські лідери разом з українським президентом також візьмуть участь у пленарному засіданні саміту Україна-ЄС.
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Окрім того, на саміті планується підписання двосторонніх документів між Україною та Європейським союзом.
Розмова Зеленського, Туска і Юнкера
За словами Зеленського, саміт – це важлива нагода надати новий потужний імпульс для розвитку взаємин України та ЄС.
Водночас, у ЄС наголосили, що на зустрічі підтвердять підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та імплементацію Мінських домовленостей щодо Донбасу.
Початок саміту Україна – ЄС у Києві
Зеленський, Юнкер і Туск на саміті Україна – ЄС
Зеленський та лідери ЄС обговорять:
- безпекові питання;
- пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ;
- реформи щодо боротьбь з корупцією;
- реформи в енергетичному секторі;
- пріоритети відносин між ЄС і Україною;
- стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
- ситуацію в Азовському морі і додаткові заходи підтримки регіону.
Постійний представник України при ЄС Микола Точицький розповів, що під час саміту сторони підпишуть п'ять документів. Вони стосуватимуться допомоги розвитку інфраструктури на Донбасі, відкриття офісу в Маріуполі, технічне співробітництво в рамках адаптації Угоди про асоціацію, децентралізації та боротьби з корупцією.