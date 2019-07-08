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      У Києві розпочався саміт Україна – ЄС: перші фото

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      У Києві розпочався саміт Україна-ЄС
      У Києві розпочався саміт Україна-ЄС / president.gov.ua

      У Києві розпочався 21-й саміт Україна – Європейський союз. Під час нього президент України Володимир Зеленський, президент Ради Європи Дональд Туск та голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер проводять зустріч у вузькому колі.

      Єропейські лідери разом з українським президентом також візьмуть участь у пленарному засіданні саміту Україна-ЄС.

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      Окрім того, на саміті планується підписання двосторонніх документів між Україною та Європейським союзом.


      Розмова Зеленського, Туска і Юнкера

      За словами Зеленського, саміт – це важлива нагода надати новий потужний імпульс для розвитку взаємин України та ЄС.

      Водночас, у ЄС наголосили, що на зустрічі підтвердять підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та імплементацію Мінських домовленостей щодо Донбасу.


      Початок саміту Україна – ЄС у Києві


      Зеленський, Юнкер і Туск на саміті Україна – ЄС

      Зеленський та лідери ЄС обговорять:

      • безпекові питання;
      • пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ;
      • реформи щодо боротьбь з корупцією;
      • реформи в енергетичному секторі;
      • пріоритети відносин між ЄС і Україною;
      • стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
      • ситуацію в Азовському морі і додаткові заходи підтримки регіону. 

      Постійний представник України при ЄС Микола Точицький розповів, що під час саміту сторони підпишуть п'ять документів. Вони стосуватимуться допомоги розвитку інфраструктури на Донбасі, відкриття офісу в Маріуполі, технічне співробітництво в рамках адаптації Угоди про асоціацію, децентралізації та боротьби з корупцією.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Реформи Саміт Україна – ЄС Новини Києва Жан-Клод Юнкер Дональд Туск Єврокомісія Євросоюз
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