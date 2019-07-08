У Києві розпочався саміт Україна – ЄС: перші фото

У Києві розпочався 21-й саміт Україна – Європейський союз. Під час нього президент України Володимир Зеленський, президент Ради Європи Дональд Туск та голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер проводять зустріч у вузькому колі.

Єропейські лідери разом з українським президентом також візьмуть участь у пленарному засіданні саміту Україна-ЄС.

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Окрім того, на саміті планується підписання двосторонніх документів між Україною та Європейським союзом.



Розмова Зеленського, Туска і Юнкера

За словами Зеленського, саміт – це важлива нагода надати новий потужний імпульс для розвитку взаємин України та ЄС.

Водночас, у ЄС наголосили, що на зустрічі підтвердять підтримку суверенітету, територіальної цілісності України та імплементацію Мінських домовленостей щодо Донбасу.



Початок саміту Україна – ЄС у Києві



Зеленський, Юнкер і Туск на саміті Україна – ЄС

Зеленський та лідери ЄС обговорять:

безпекові питання;

пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ;

реформи щодо боротьбь з корупцією;

реформи в енергетичному секторі;

пріоритети відносин між ЄС і Україною;

стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

ситуацію в Азовському морі і додаткові заходи підтримки регіону.

Постійний представник України при ЄС Микола Точицький розповів, що під час саміту сторони підпишуть п'ять документів. Вони стосуватимуться допомоги розвитку інфраструктури на Донбасі, відкриття офісу в Маріуполі, технічне співробітництво в рамках адаптації Угоди про асоціацію, децентралізації та боротьби з корупцією.