У Києві спалахнула масштабна пожежа на складах: фото та відео з місця події
Вночі 14 листопада в Києві загорілися два склади, що належали приватному підприємству. За словами очевидців, на складах зберігалося мастило.
Займання складів сталося близько 3 ночі, йдеться на сайті "Інформатор".
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Точна територія загоряння наразі невідома, але один з власників зазначив, що площа одного зі складів 70 метрів квадратних, а іншого – близько 210. За словами іншого власника, в складах зберігалося мастило – олива. Постраждалих немає.
Пожежа на складах в Києві
За словами власників, варіантів, чому могли спалахнути приміщення, дуже багато. Очевидці події повіддомили, що охоронець встиг вийти з приміщення ще коли пожежа тільки починалася.
В Києві загорілися масляні склади
Пожежу вже локалізувати, проте причини загоряння поки що не встановлені. На місці працюють служба порятунку, пожежники, ДСНС і карета швидкої допомоги.
Відео з місця пожежі
Нагадаємо, 13 листопада у Києві спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків житлового комплексу "Парк Стоун". З багатовоперхівки було евакуйовано 60 осіб, а також пожежники врятували 10 дорослих і 5 дітей.
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