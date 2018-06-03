У Києві стартував благодійний пробіг під каштанами

На Михайлівській площі в Києві стартував 26-й "Пробіг під каштанами" під гаслом "Біжу заради маленьких сердець". Цього року стартів було декілька. Першими були геть маленькі бігуни – діти до 14-ти місяців. Вони брали участь на ходунах і з допомогою батьків. Також сьогодні бігали діти, які зберегли собі життя саме завдяки благодійності – їм зробили операції на серці завдяки зібраним коштам.

Про це повідомив "Укріфнорм".

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Кошти, зібрані в рамках "Пробігу під каштанами", будуть передані Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ для закупівлі необхідного обладнання та витратних матеріалів. Торік на благодійність вдалося зібрати 1,5 мільйона гривень.



"Пробіг під каштанами"

За інформацією організаторів, цього року у заході візьмуть участь понад 10 тисяч людей та більше 200 корпоративних команд.

Після традиційний пробігу під каштанами, відбудеться церемонія нагородження. Завершиться захід "благодійним пробігом" на дистанцію у 4 900 метрів, у якому візьме участь і мер Києва Віталій Кличко.