У Києві стартував тертій чемпіонат України з ралі – "Ралі СТОЛИЦЯ"

Серце столиці на кілька годин стало центром автоспорту. У Києві стартував третій етап чемпіонату України з ралі – "Ралі СТОЛИЦЯ".

Змагання повернулися сюди після десятирічної перерви. Пілоти урочисто проїхали Хрещатиком. А головні заїзди стартують вже за межами міста і фінішуватимуть в Іршанcьку, Житомирської області.

"Рішення було прийняте про те, щоб гонку провести в Житомирській області, де є спеціальні гравійні хороші і класні ділянки. Зібралося близько 30 машин", – розповів президент Київського міського "АвтоМотоКлубу" Сергій Малик.

"Ралі СТОЛИЦЯ" проходять в Україні з 1999 року. Це найбільш масові автомобільні змагання. У 2005 році навіть приїздили спортсмени з Великої Британії. Цього разу учасникам потрібно буде долати новий маршрут у понад сотню кілометрів, де показати віртуозне кермування на швидкість.

"На скільки я знаю, то немає пілотів, які б їхали цю трас. Тому всі в однакових умовах і намагатимуться перемогти", – зазначив чемпіон України 2016 року, учасник "Раллі СТОЛИЦЯ" Борис Ганджа.

У заїздах беруть участь досвідчені спортсмени з усієї України, серед них є неодноразові переможці змагань, і навіть рекордсмени. Роман Козін у 2015 році виграв чемпіонат України на 30-літньому авто! Пригадує, як прийшов у спорт, долаючи страх.

"Я дуже сильно боявся. На першій гонці своїй я залишив документи вдома, всі гроші. Мене трусило всього. Потім ми виграли один з етапів аматорського ралі і через тиждень з'явився ось цей автомобіль", – розповів чемпіон України з ралі, рекордсмен Книги рекордів України Роман Козін.

"В ралі, в принципі, мало жінок. В Україні у нас є я і є ще одна дівчинка. По місту дуже спокійно їжджу", – сказала учасниця "Ралі СТОЛИЦЯ", пілот екіпажу Дарія Бакай.

Автомобільний спорт – недешевий. Участь лише в одних змаганнях коштує десятки тисяч, а ще є технічна підготовка авто, тренування. Утім труднощі спортсменів не лякають.

"Коли ти долаєш трохи свій страх і їдеш дійсно швидко і красиво, то це доставляє максимальне задоволення. Досягаєш щастя і радості в житті", – поділився учасник "Ралі СТОЛИЦЯ" Олексій Сайфудінов.

Усі спортсмени мають амбіції вийти на міжнародні змагання і перемогти.