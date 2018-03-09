У Києві в великій пожежі згоріло чотири маршрутки

Вранці 9 березня у Києві на вулиці Стеценка в одному з ангарів сталося загорання, внаслідок чого згоріло чотири автобуси.

Як повідомили у ДСНС, пожежа виникла о 8:19 годині у ангарі площею розміром 250 на 150 метрів. За попередніми даними, на цій території розміщено АТП 27/37. Спалахнув один з автобусів. Вогонь перекинувся на інші автобуси, які стояли поруч.

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Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати 30 автобусів та запобігти розповсюдженню пожежі по всій площі ангару. О 9:08 пожежу локалізовано, а о 9:32 ліквідовано.

На місці події працювало 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Рятувальникам вдалося погасити пожежу

Внаслідок пожежі згоріло 4 автобуси. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.