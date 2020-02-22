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      У Києві відбудеться телевізійний освітній марафон

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      У Києві відбудеться телевізійний освітній марафон / shutterstock.com

      Вперше в Україні 22 лютого з 09.00 до 19.00 пройде безперервний десятигодинний телевізійний освітній марафон.

      Під час марафону 30 професійних українських тренерів з емоційного інтелекту, англійської мови, успішних продажів, ораторського мистецтва, ефективних комунікацій, прикладної психології, тайм-менеджменту тощо, у прямому ефірі проведуть авторські майстер-класи.

      З розкладом виступів спікерів можна ознайомитись тут.

      Організатори телевізійного освітнього марафону: "Освітній Хаб міста Києва", КНП "Освітня агенція міста Києва" КМДА, Асоціація інноваційної та цифрової освіти та КП КМР "Телекомпанія Київ".

      Онлайн-трансляцію можна також подивитись на сайті Освітнього хабу міста Києва та на сайтах партнерів Марафону.

      Стань учасником цієї унікальної події та дізнайся чи потрапить телевізійний освітній марафон до Книги Рекордів!

      У Києві відбудеться телевізійний освітній марафон: відео

       

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      Автор: Соня Волошин
      Теги: ЗМІ Новини Києва Новини України
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