Вперше в Україні 22 лютого з 09.00 до 19.00 пройде безперервний десятигодинний телевізійний освітній марафон.

Під час марафону 30 професійних українських тренерів з емоційного інтелекту, англійської мови, успішних продажів, ораторського мистецтва, ефективних комунікацій, прикладної психології, тайм-менеджменту тощо, у прямому ефірі проведуть авторські майстер-класи.

З розкладом виступів спікерів можна ознайомитись тут.

Організатори телевізійного освітнього марафону: "Освітній Хаб міста Києва", КНП "Освітня агенція міста Києва" КМДА, Асоціація інноваційної та цифрової освіти та КП КМР "Телекомпанія Київ".

Онлайн-трансляцію можна також подивитись на сайті Освітнього хабу міста Києва та на сайтах партнерів Марафону.

Стань учасником цієї унікальної події та дізнайся чи потрапить телевізійний освітній марафон до Книги Рекордів!

У Києві відбудеться телевізійний освітній марафон: відео