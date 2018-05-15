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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Києві відбулась конференція "Конопляний марш свободи"

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Канабіс
Канабіс / Фото з відкритих джерел

Учасники громадських організацій, які займаються опікою важкохворих та невиліковних пацієнтів, організували в Києві прес-конференцію "Конопляний марш свободи", під час якої звернулись до Уряду з проханням реформувати державну політику щодо використання наркотичних засобів.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Про це розповів прес-аташе Маршу Свободи Тарас Ратушний на прес-конференції "Конопляний марш Свободи: наше право жити без болю".

Уряд, а саме МОЗ, як профільне міністерство в цьому випадку повинно створити перший урядовий звіт або доповідь про потребу українських пацієнтів у препаратах на основі канабісу. Таку роботу вперше в Україні доведеться зробити для того, щоб розуміти кількість людей, які потребують ефективного лікування і не мають його сьогодні через бюрократичні заборони і норми чинного законодавства,
– зазначив Ратушний.

За його словами, у 2018 році Україна має почати наукові дослідження канабіноїдів як анальгетиків та інших лікарських засобів, як цього вимагає Стратегія державної політики щодо наркотиків. Учасникам організацій відомо, що цей пункт вже включено в проект плану заходів Кабміном, але він досі не затверджений.

Ратушний розповів, що зараз в Україні приблизно 2 млн важкохворих людей з різними діагнозами, які страждають від болю. Проте, за його словами, це дуже приблизна цифра, тому що в Україні досі немає подібних реєстрів, а також ефективних механізмів їх виявлення та ведення обліку.

Що таке канабіс? Загалом виділяють декілька видів коноплі: Коноплі посівні та Коноплі індійські. Канабіс — узагальнена назва, що об’єднує ряд психотропних продуктів, одержуваних з частин квітучих рослин роду Коноплі. Загалом у канабісі виділяють близько 550 активних біологічних речовин, а саме: близько 115 фітоканабіноїдів, 120 терпенів, флавоної­дів та амінокислот. Серед них найбільш відомі — тетрагідроканабінол (THC) та канабідіол (CBD). THC є головним психоактивним компонентом канабісу, що виявляє протизапальну, нейропротекторну, анальгезивну, протиблювотну, протионкологічну дію, а також стимулює апетит. Однак при цьому THC є інтоксикаційним агентом та викликає такі негативні побічні ефекти, як тривога, панічні атаки, прискорення серцевого ритму, гіперемезис, ризик розвитку звикання тощо. CBD — це непсихоактивна речовина, що була виявлена в коноплі серед інших канабіноїдів. На відміну від THC, CBD не викликає ейфоричних ефектів або зміни стану свідомості. Встановлено, що канабідіол взаємодіє з ендоканабіноїдною системою, яка впливає на весь організм людини. Серед багатьох інших він має протиблювотні, протисудомні, антипсихотичні та анальгетичні властивості.

Теги: Новини України Новини Києва Медицина Здоров'я Медична реформа Наркотики
Джерело: 24 Канал
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