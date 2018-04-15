У Києві відбувся благодійний екозабіг

Заробляти можна і на смітті. Але це для українців наступний крок після того, як навчаться правильно відходи сегрегувати. Щоб зібрати гроші на відкриття ще однієї станції сортування сміття у столиці, – кияни вирішили бігти.

Це вже другий Київський екологічний забіг за Україну без сміття. Участь в ньому коштує 450 гривень. На зібрані гроші організатори хочуть збудувати другу громадську станцію сортування в Києві. Одна така вже рік працює біля станції метро Васильківська.

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А взагалі наша мета – поставити такі станції в кожному районі, бо поки ми дочекаємося відповідних змін, просто сміття буде всюди,

– розповіла керівник громадської організації "Україна без сміття" Євгенія Ратовська.

А поки людей вчать сортувати сміття вдома. Радять ділити відходи на декілька груп: скло, тетрапаки, пластик, залишкове сміття, папір та батарейки. Переробці підлягають усі пластикові ємкості: а це й пляшки з-під шампунів, миючих засобів, кефіру, пластикові кришки та целофанові пакети.