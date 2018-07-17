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У Києві відкрили унікальні сходи з Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум’яки

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Кличко відкрив сходи до урочища Гончарі-Кожум'яки
Кличко відкрив сходи до урочища Гончарі-Кожум'яки / kiev.klichko.org

Востаннє капітальний ремонт сходів та прилеглої території відбувався півстоліття тому. У 2016 році було прийнято рішення про реконструкцію.

Про це повідомляє "Уніан".

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Мер Києва Віталій Кличко відкрив сходи з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки та частину великого туристичного маршруту, який в майбутньому з’єднає Пейзажну алею з Аркою дружби народів.

Я радий сьогодні презентувати оновлені сходи з Пейзажної алеї на Поділ — до урочища Гончарі-Кожум’яки. Ця зона відпочинку – важливий проект. Ми реконструювали не тільки сходи. Сьогодні ми презентуємо і частину туристичного маршруту в історичному центрі міста,
– сказав Кличко.

Міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів планують відкрити до літа наступного року. Востаннє капітальний ремонт сходів та прилеглої території відбувався півстоліття тому. 

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У 2016 році було прийнято рішення про реконструкцію. Дерев’яні сходи в урочище Кожум’яки перебували в напівзруйнованому аварійному стані, їх демонтували. Нові зроблені з бетону, проте самі сходинки, – як і раніше, дерев’янні – зі зносостійкої та вологозахищеної термодеревини.

Сходи, довжина яких більше 200 метрів, складаються з 247 сходинок. Ввечері сходи підсвічуються, LED освітлення встановили в перилах. На схилі, поряд зі сходами, здійснили благоустрій та озеленення території.

Укріпили схили, на алеї туристичного маршруту побудували громадську вбиральню. Встановили також тривожну кнопку, камери відеоспостереження на сходах і алеї. Є зони доступу до Wі-Fі. Облаштовано оглядові майданчики, встановлені нові лави та урни.

Теги: Новини України Новини Києва Віталій Кличко
Джерело: 24 Канал
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