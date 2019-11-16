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      У Києві чи то викрали, чи то затримали голову "Укрексімбанку" Олександра Гриценка

      1900 Читать новость на русском
      У Києві викрали відомого банкіра / Ілюстративне фото (pixabay)

      Відомого банкіра Олександра Гриценка, керівника "Укрексімбанку", невідомі чоловіки нібито забрали до чорного автобуса й кудись вивезли. Інцидент трапився у Києві 16 листопада.

      За словами родичів, Гриценка викрали просто на очах у дитини, з якою він гуляв. Про це повідомив телеканал "Прямий". Родина начебто вже написала заяву до правоохоронних органів.

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      Тим часом членкиня наглядової ради "Укрексімбанку" та радниця президента Зеленського Вікторія Страхова написала в фейсбуці, що "нікого не викрадали – чекайте на офіційну заяву правоохоронних органів".

      "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела стверджує, що Олександра Гриценка, власне, затримали правоохоронці.

      Інформації з офіційних джерел щодо підтвердження чи спростування викрадення або затримання наразі немає.

      "Укрексімбанк" – державний експортно-імпортний банк України, заснований урядом України у 1992 році та, відповідно, 100% акцій належить Кабінету Міністрів України. Банк втілює державну політику в царинах промисловості, зовнішньої торгівлі, економіки та фінансів.

      За розмірами чистих активів "Укрексімбанк" посідає третє місце серед усіх банків України, а за розмірами вкладів юридичних осіб – перше.

      Що відомо про Олександра Гриценка? Інформації про банкіра у відкритому доступі дуже мало. Відомо, що "Укрексімбанк" Олександр Гриценко очолив у 2014 році під протекцією тоді чинного президента Петра Порошенка. До цього він мешкав у британському Лондоні, був віцепрезидентом з боргових ринків лондонського Standard Bank. Ще раніше Гриценко працював керівником управління з роботи із комерційними борговими зобов'язаннями Міністерства фінансів.

      Депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський стверджував, що у банківських колах Олександра Гриценка називають "племінником Порошенка".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Викрадення Банки Кримінальні новини Новини Києва
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