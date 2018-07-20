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У Києві вшанували пам'ять загиблого Павла Шеремета: фото з місця події

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20 липня проходить вже друга річниця вбивства журналіста Павла Шеремета. Колеги, друзі Павла та небайдужі вшановують його пам’ять у центрі Києва, де був підірваний автомобіль. Обурені бездіяльністю правоохоронців, люди вимагають не гальмувати розслідування.

Перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького – сюди зранку несуть свіжі квіти, кладуть їх просто на землю. А хтось приніс келих білоруського пива, оскільки Павло Шеремета, який усміхається з портрета оповитою траурною стрічкою, завжди підкреслював звідки він. 

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Рівно два роки тому на цьому місці, у центрі столиці його життя обірвалося. Це сталося зранку 20 липня. Павло вийшов з дому, збирався на радіо, де вів свою програму. Сів у автомобіль, проїхав декілька метрів, але вже за мить автівка вибухнула. Про це вбивство заговорили в сьому світі.

Я вважаю, що завдання влади – створити таке середовище, в якому журналісти можуть спокійно займатися своєю професією і не боятися. Можуть інформувати громадян України чесно й неупереджено, аби люди могли самостійно формувати свою точку зору на події,
– запевнила посол США в Україні Марі Йованович.

У Росії натякали, що його прибрала українська влада. Мовляв, багато говорив, у нас – вбачали російський слід. Відтак, Президент Петро Порошенко назвав пошук убивць "справою честі".

Поліція тоді пообіцяла швидке розслідування, однак жодних результатів. Правоохоронці пояснюють, мовляв, російське громадянство Шеремета і неможливість проведення слідчих дій на території Федерації ускладнюють розслідування. Слідство розглядає 5 версій скоєння вбивства журналіста. Проте поліція продовжує говорити загадками, і не може назвати ні імен, ні прізвищ.

Проведена робота по певних напрямках. Сьогодні можу сказати, що встановлена людина, яку можна ідентифікувати,
– сказав заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Якби не журналісти, слідство взагалі не зрушило б з місця. Колеги Шеремета провели власне розслідування – зібрали відео з камер спостереження поблизу місця вибуху. Вони з'ясували, що під автомобіль підклала вибухівку жінка, її прикривав чоловік. А неподалік будинку Павла всю ніч чергував колишній працівник СБУ Ігор Устименко. Журналісти припустили, що Служба Безпеки стежила за Шереметом, але у відомстві це спростували.

Люди, які сьогодні прийшли на місце трагедії вимагають нарешті знайти вбивць. "Павло Шеремет 2 роки" – в руках у них таблички з нагадуванням скільки часу пройшло.

Важливо не спускати це на гальма. Важливо нагадувати про це, і дуже важливо в результаті змусити правоохоронців публічно відзвітувати про те, що було зроблено за ці два роки,
– заявив головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Українські високопосадовці сьогодні сюди не навідалися. А колеги і друзі вимагають слідство активізуватися і з теплотою згадують Павла.

Дивіться відеорепортаж з місця події

 

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України Новини Києва Фотоновини Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета
Джерело: 24 канал
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