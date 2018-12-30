У Києві з Дніпра дістали обмерзле тіло чоловіка

Удень 29 грудня у Києві на Русанівській набережній, що розташовується у Дніпровському районі столиці, з річки Дніпро рятувальники витягнули сковане льодом тіло чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Києві.

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За словами рятувальників, до них надійшло повідомлення про виявлене тіло потопельника у річці Дніпро, відтак вони вирушили на місце виклику.

"Прибувши до місця виклику було встановлено, що на відстані одного кілометра від берега у воді перебувало сковане льодом тіло чоловічої статі. Рятувальники дістали тіло чоловіка з води та передали його правоохоронним органам", – констатували у ДСНС.

Додамо, що інцидентом наразі займаються правоохоронці. Представники поліції, зокрема, встановлюють причини та обставини трагедії.

Нагадаємо, у середині листопада в Одесі на одному з місцевих пляжів морська хвиля змила з пірсу молоду дівчину. На жаль, у результаті вона потонула.