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      У Києві з Дніпра дістали обмерзле тіло чоловіка

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      Сковане льодом тіло потопельника витягнули з Дніпра у Києві
      Сковане льодом тіло потопельника витягнули з Дніпра у Києві / Соцмережі

      Удень 29 грудня у Києві на Русанівській набережній, що розташовується у Дніпровському районі столиці, з річки Дніпро рятувальники витягнули сковане льодом тіло чоловіка.

      Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Києві.

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      За словами рятувальників, до них надійшло повідомлення про виявлене тіло потопельника у річці Дніпро, відтак вони вирушили на місце виклику.

      "Прибувши до місця виклику було встановлено, що на відстані одного кілометра від берега у воді перебувало сковане льодом тіло чоловічої статі. Рятувальники дістали тіло чоловіка з води та передали його правоохоронним органам", – констатували у ДСНС.

      Додамо, що інцидентом наразі займаються правоохоронці. Представники поліції, зокрема, встановлюють причини та обставини трагедії.

      Нагадаємо, у середині листопада в Одесі на одному з місцевих пляжів морська хвиля змила з пірсу молоду дівчину. На жаль, у результаті вона потонула.

      Теги: Новини України Новини Києва ДСНС Жертви
      Джерело: 24 канал
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