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      У Києві за добу від грипу померло двоє людей

      503 Читать новость на русском
      У Києві двоє людей померло від грипу
      У Києві двоє людей померло від грипу / rbc.ua

      За добу у Києві двоє людей померли від вірусу грипу. Жертвами хвороби стали жінки 47 та 86 років.

      Про це повідомляє завкафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, професор Ольга Голубовська.

      Читайте також: Смертельний грип в Україні: третьою жертвою стало немовля

       
      Професор Ольга Голубовська
      “У нас у клініці дві смерті від грипу за одну добу, у всіх грип А був підтверджений швидкими тестами, клінічна картина відповідала діагнозу. Всі з групи ризику - цукровий діабет, один вперше виявлений. У всіх пізнє звернення – після 5-го дня хвороби . Хворі постійно надходять”.

      За її словами в Україні гуляє вірус H3N2, дуже небезпечний, який кілька років тому в США забрав 80 тисяч життів. Очікувані групи ризику цього року, крім добре відомих (цукровий діабет, надмірна маса тіла тощо), діти до 2-х років і дорослі від 65 років.

      Голубовська наголосила, що вакцинуватися ще можна і потрібно. А хворим рекомендує не порушувати постільного.

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      Теги: Здоров'я Медицина Лікування Грип в Україні Жертви Новини Києва
      Джерело: Здоров'я 24
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