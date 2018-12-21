У Києві за добу від грипу померло двоє людей
За добу у Києві двоє людей померли від вірусу грипу. Жертвами хвороби стали жінки 47 та 86 років.
Про це повідомляє завкафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, професор Ольга Голубовська.
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За її словами в Україні гуляє вірус H3N2, дуже небезпечний, який кілька років тому в США забрав 80 тисяч життів. Очікувані групи ризику цього року, крім добре відомих (цукровий діабет, надмірна маса тіла тощо), діти до 2-х років і дорослі від 65 років.
Голубовська наголосила, що вакцинуватися ще можна і потрібно. А хворим рекомендує не порушувати постільного.
Симтпоми грипу: якщо стан хворого погіршується – викликайте швидку!
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