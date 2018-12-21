У Києві за добу від грипу померло двоє людей

За добу у Києві двоє людей померли від вірусу грипу. Жертвами хвороби стали жінки 47 та 86 років.

Про це повідомляє завкафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця, професор Ольга Голубовська.

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Професор Ольга Голубовська “У нас у клініці дві смерті від грипу за одну добу, у всіх грип А був підтверджений швидкими тестами, клінічна картина відповідала діагнозу. Всі з групи ризику - цукровий діабет, один вперше виявлений. У всіх пізнє звернення – після 5-го дня хвороби . Хворі постійно надходять”.

За її словами в Україні гуляє вірус H3N2, дуже небезпечний, який кілька років тому в США забрав 80 тисяч життів. Очікувані групи ризику цього року, крім добре відомих (цукровий діабет, надмірна маса тіла тощо), діти до 2-х років і дорослі від 65 років.

Голубовська наголосила, що вакцинуватися ще можна і потрібно. А хворим рекомендує не порушувати постільного.



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