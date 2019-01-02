У Києві запрацювали пункти приймання новорічних ялинок

У Києві з 2 січня почали працювати 15 пунктів приймання новорічних ялинок. Влада міста закликає мешканців столиці дати друге життя вічнозеленим красуням і здати їх на перероблення.

Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА на сторінці у Facebook.

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Нагадуємо, свої ялинки, сосни, смереки жителі Києва зможуть принести до 15 пунктів збирання, що відкриють з 2 січня у всіх районах Києва. Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному тріскоподрібнювачі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин, – йдеться у повідомленні.



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Пункти прийому новорічних ялинок 2018-2019