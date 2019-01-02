19:49
2 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Придворний Путіна Боярський. "Йолочка" замість пенсії
      Вєсті Кремля
      16:37, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Саакашвілі переносить столицю України. Манери Луценко
      Вєсті.UA
      18:59, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У Києві запрацювали пункти приймання новорічних ялинок

      26 Читать новость на русском
      У Києві запрацювали пункти приймання ялинок
      У Києві запрацювали пункти приймання ялинок / www.google.com

      У Києві з 2 січня почали працювати 15 пунктів приймання новорічних ялинок. Влада міста закликає мешканців столиці дати друге життя вічнозеленим красуням і здати їх на перероблення.

      Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА на сторінці у Facebook.

      Читайте також: У 2018 році Київ встановив 28 температурних рекордів

      Нагадуємо, свої ялинки, сосни, смереки жителі Києва зможуть принести до 15 пунктів збирання, що відкриють з 2 січня у всіх районах Києва. Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному тріскоподрібнювачі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин, – йдеться у повідомленні. 
       

      Читайте також: Новорічна ялинка: де купити та чому краще обрати штучну

       

      Пункти прийому новорічних ялинок 2018-2019

       

      Теги: Новини України Новини Києва Екологія Новорічні свята
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      сьогодні , 19:00 Какой роскошный хайп: о президентских намерениях Зеленского
      Ян Валетов 952
      Які проблеми найбільше хвилюють українців: інфографіка
      сьогодні , 18:30 Які проблеми найбільше хвилюють українців: інфографіка
      219
      Як правильно доглядати за дитиною: від сну та їжі до вивчення мов
      сьогодні , 18:02 Як правильно доглядати за дитиною: від сну та їжі до вивчення мов
      Яніна Ткачук 380
      Перевіряйте інформацію і спіть спокійно
      сьогодні , 17:00 Перевіряйте інформацію і спіть спокійно
      Артем Овдієнко 414
      Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"
      сьогодні , 15:00 Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"
      Максим Пансик 7112
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук