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      У Києві жорстоко побили підозрюваного у вбивстві сотень собак Святогора: фото 18+

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      У Києві побили доґхантера Олексія Святогора
      У Києві побили доґхантера Олексія Святогора / Фото з відкритих джерел

      У Києві невідомі жорстоко побили доґхантера Олексія Святогора. На чоловіка напали 21 лютого, коли він повертався додому після першого засідання суду у справі про вбивство тварин та жорстоке поводження з ними.

      У важкому стані Святогор потрапив до лікарні і на нього очікує складна операція. В результаті нападу доґхантер отримав вдавлений перелом лобної кістки зліва.

      Читайте також: Чоловік жорстоко побив безпритульного собаку у Києві: деталі кримінальної справи

      За смертельні отруєння сотень бездомних тварин у Києві, Одесі, Ізмаїлі та інших містах України Святогору загрожує до 5 років в’язниці. На суді чоловік заявив, що вбивав тварин відповідно до закону "Про мисливське господарство та полювання".

      Святогор йшов у своїх справах, але спіткнувся і впав. Його подільники шкуродери хочуть цей безглуздий інцидент спихнути на самосуд з боку зоозахисників і просто небайдужих громадян!,
      – написали у Facebook-спільноті "Киев оперативный".

      Нападники на доґхантера завдали йому першого удару по голові важким предметом. Коли чоловік впав, невідомі продовжували бити його по тулубу та кінцівках. Внаслідок нападу у Святогора розсічена шкіра на обличчі та потилиці.

      Доґхантера врятували медики, які швидко прибули на місце нападу, надали чоловікові першу допомогу та цілу годину зашивали йому рани на голові.

      У поліції Києва повідомили, що зі слів свідка, нападників було двоє. Правоохоронці відкрили справу і почали розслідування інциденту.

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      «.️ЗА СОБАК️ #кровавыйчетверг Сегодня киевский живодер- Алексей Святогор, убийца бездомных собак, после заседания...

      Опубліковано Киев Оперативный  Четвер, 21 лютого 2019 р.

      Що відомо про Святослава Святогора? Чоловіка називають найвідомішим із доґхантерів України. Зоозахисники кажуть, що він не просто вбиває безпритульних собак, але й катує їх. У 2017 році активісти вимагали звільнити Святогора з Української академії наук, де він працював аспірантом.

      Сам мисливець на тварин стверджує, що любить їх і не раз фотографувався з собаками. Безпритульних тварин він нібито отруює потім, щоб ті не нападали на людей і не страждали від голодного життя.

      Справу проти Святогора відкрили ще в 2016 році, але вона гальмувалася. Чоловік і його однодумець Олег Руденко не прибували на допити.

      У серпні того ж року невідомі намагалися спалити автомобіль Святогора, а в 2017 році у його під'їзд підклали гранату. Вона вибухнула, але ніхто не загинув.

      У червні 2018 року активісти вперше спіймали Святогора і відвезли до поліції. Тоді його посадили під домашній арешт. Зараз суд розглядає справу мисливця на тварин по суті.

      blog_ava
      23 лютого: прихована ганьба Радянського Союзу
      сьогодні
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      Теги: Новини України Світ тварин Новини Києва Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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