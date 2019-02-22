У Києві жорстоко побили підозрюваного у вбивстві сотень собак Святогора: фото 18+

У Києві невідомі жорстоко побили доґхантера Олексія Святогора. На чоловіка напали 21 лютого, коли він повертався додому після першого засідання суду у справі про вбивство тварин та жорстоке поводження з ними.

У важкому стані Святогор потрапив до лікарні і на нього очікує складна операція. В результаті нападу доґхантер отримав вдавлений перелом лобної кістки зліва.

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За смертельні отруєння сотень бездомних тварин у Києві, Одесі, Ізмаїлі та інших містах України Святогору загрожує до 5 років в’язниці. На суді чоловік заявив, що вбивав тварин відповідно до закону "Про мисливське господарство та полювання".

Святогор йшов у своїх справах, але спіткнувся і впав. Його подільники шкуродери хочуть цей безглуздий інцидент спихнути на самосуд з боку зоозахисників і просто небайдужих громадян!,

– написали у Facebook-спільноті "Киев оперативный".

Нападники на доґхантера завдали йому першого удару по голові важким предметом. Коли чоловік впав, невідомі продовжували бити його по тулубу та кінцівках. Внаслідок нападу у Святогора розсічена шкіра на обличчі та потилиці.

Доґхантера врятували медики, які швидко прибули на місце нападу, надали чоловікові першу допомогу та цілу годину зашивали йому рани на голові.

У поліції Києва повідомили, що зі слів свідка, нападників було двоє. Правоохоронці відкрили справу і почали розслідування інциденту.

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Що відомо про Святослава Святогора? Чоловіка називають найвідомішим із доґхантерів України. Зоозахисники кажуть, що він не просто вбиває безпритульних собак, але й катує їх. У 2017 році активісти вимагали звільнити Святогора з Української академії наук, де він працював аспірантом.



Сам мисливець на тварин стверджує, що любить їх і не раз фотографувався з собаками. Безпритульних тварин він нібито отруює потім, щоб ті не нападали на людей і не страждали від голодного життя.



Справу проти Святогора відкрили ще в 2016 році, але вона гальмувалася. Чоловік і його однодумець Олег Руденко не прибували на допити.



У серпні того ж року невідомі намагалися спалити автомобіль Святогора, а в 2017 році у його під'їзд підклали гранату. Вона вибухнула, але ніхто не загинув.



У червні 2018 року активісти вперше спіймали Святогора і відвезли до поліції. Тоді його посадили під домашній арешт. Зараз суд розглядає справу мисливця на тварин по суті.