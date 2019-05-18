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      У Києві зруйнували паркан біля Майдану: активісти розповіли про причини

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      Паркан на Інститутській зруйнували
      Паркан на Інститутській зруйнували / Facebook-сторінка "Зберегти_Інститутську"

      У Києві кілька десятків членів організації "С14" зруйнували паркан на вулиці Інститутській біля Майдану Незалежності. Цим парканом було огороджено частину ділянки будівництва меморіалу героїв Небесної Сотні.

      Паркан нібито заважав розслідуванню убивств Небесної сотні, пояснив координатор "С14" Сергій Мазур. Він додав, що будівництво музею вже знищило місце загибелі героя України Плеханова.

      Читайте також: Забудова на Інститутській загрожує слідству у справі Майдану, – прокуратура

      За словами Мазура, тепер на тому місці неможливо провести слідчий експеримент у справі про вбивства учасників Майдану. Більше такого не буде, наголосив лідер "С14".

      Активісти зносили будівельний паркан з двох сторін вулиці. При цьому вони скандували: "Розслідуйте вбивства Майдану".

      На місце події прибули близько 30 правоохоронців. Вони оточили незруйновану частину паркану та намагалися зупинити активістів. При цьому відбулися лише словесні перепалки між активістами та поліцією, жодних сутичок і затримань не було.

      Що відомо про будівництво меморіалу героїв Небесної Сотні? 13 травня Музей Майдану розпочав підготовку до будівництва Національного меморіалу Героїв Небесної сотні на вулиці Інститутській. Міністр культури Євген Нищук переконував, що роботи стартували в нижній частині Алеї Героїв Небесної Сотні, де ГПУ нібито закінчила слідчі експерименти. Проте журналісти дізналися, що слідчий та прокурор розслідування дозволу на такі дії не давали. Начальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк підтвердив, що слідчі експерименти досі тривають і повинні тривати ще не менше 2 тижнів.

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      Теги: Новини України Євромайдан Небесна Сотня Новини Києва Сергій Мазур Протести Розслідування Поліція
      Джерело: 24 канал
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