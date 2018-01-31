У "Київоблгазі" заявили про самовільне відновлення газу в Славутичі

Жителі Славутича, які 4 години просиділи без тепла, побоюються, що їх узагалі відімкнуть від газопостачання, бо упродовж дня біля міської котельні чергують аварійні машини від "Київоблгазу".

Міський голова Славутича Юрій Фомічев розповів, що відновити постачання газу вдалося завдяки домовленостям з "Київоблгазом". Водночас у службі запевняють: приїхали вони через витік, оскільки 30 січня подачу блакитного палива відновили самовільно. Місцеві жителі не вірять і чергують біля котельні.

"Самовільно були зірвані пломби, і відбувся самовільний забір газу. Аварійні наші служби одразу виїхали на місце події, як тільки було диспетчерською зафіксовано факти відбору газу. Ми повідомили слідчо-оперативну групу Національної поліції", – зазначила речник ПАТ "Київоблгаз" Леся Кіхно.

Нагадаємо, що 30 січня Славутич відімкнули від газопостачання. Мерія міста звинуватила в цьому Мінфін. У міськраді пояснили, що загальна сума боргу комунального підприємства складає понад 50 мільйонів гривень, але його місто сплачує щомісяця за графіком реструктуризації. Цього разу ж була затримка через несвоєчасне фінансування пільг та субсидій.