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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У київській кав'ярні спалахнула пожежа, евакуювали 30 осіб

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Пожежа виникла у 9-поверховому житловому будинку в районі другого поверху
Пожежа виникла у 9-поверховому житловому будинку в районі другого поверху / kp40.ru

У столиці рятувальники ліквідували пожежу на вулиці Великій Васильківській. Там горів один із закладів громадського харчування.

Пожежа виникла у 9-поверховому житловому будинку на другому поверсі, інформує УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Києві.

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Зазначається, що загорання трапилось у витяжній вентиляції кав'ярні. 

Під час гасіння пожежі з будинку на безпечну відстань було виведено 30 осіб, 20 із них – персонал закладу.

До ліквідації займання було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також – 20 співробітників особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.

Причини виникнення пожежі наразі з’ясовують. На щастя, у ній ніхто не постраждав.

 

 

Теги: Новини України Новини Києва Пожежа
Джерело: 24 Канал
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