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      У Кличка прокоментували звернення Богдана щодо його звільнення

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      У КМДА не отримували копію листа
      У КМДА не отримували копію листа / Volodymyr Cheppel

      Глава Офісу Президента України Андрій Богдан надіслав лист до Кабінету Міністрів України з проханням звільнити голову КМДА Києва Віталія Кличка. У його прес-службі зазначають: наразі жодної інформації ні до КМДА, ні особисто до Віталія Кличка не надходило.

      Також у прес-службі додали, що володіють лише тією інформацією, яка шириться у ЗМІ.

      Лист адресований не КМДА, не меру і там адресат написаний, Олександр Сергійович (Саєнко, – 24). Нас про таке не повідомляли. І це ж лист Богдана про те, щоб підготувати подання, а чому власне не з'явилося саме подання? Чи спрямоване воно на Кабмін?.. От те, що викинули у простір, те ми і обговорюємо. Копію або повідомлення про такий лист нам ще не прислали.
      – розповіла прес-секретар Віталія Кличка Оксана Зінов’єва у коментарі 24 каналу.

      Сам адресат, Олександр Саєнко, підтвердив 24 каналу отримання листа.

      звільнення Кличка
      Лист Богдана щодо звільнення Кличка

      Варто зазначити, що посада голови КМДА і Міського Голови наразі є "спільно-суміщеною". Проте нова влада планує "розділити" ці посади.

      Ймовірно на посаду мера столиці претендуватиме Олександр Ткаченко (новообраний депутат від "Слуги народу", а донедавна – Гендиректор телеканалу 1+1).

      Місцеві вибори мають відбутися восени 2020 року – якщо не призначать дострокові. Віталій Кличко також має намір удруге балотуватися на посаду міського голови Києва.

      Чому Кличка хочуть позбавити посади голови КМДА?
      Посади голови КМДА і міського голови Києва майже завжди були суміщеними. До 2010 року обраний мер Києв ставав і головою КМДА.

      Однак, коли головою міста став непередбачуваний Леонід Черновецький (2006 – 2012) влада задумалася, як обмежити (хоч би частково) цю людину у повноваженнях. Саме тоді (у 2010) вирішили "розділити" посади міського голови і голови КМДА між двома особами.

      До 2014 року президент Янукович призначав голів КМДА окремо. Однак після Революції Гідності та перемоги на місцевих виборах Віталія Кличка саме його новообраний президент Петро Порошенко призначив головою й міської адміністрації.

      У 2019 в Україні змінився президент, а отже – і підхід до формування місцевих державних адміністрацій.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Віталій Кличко КМДА Андрій Богдан
      Джерело: 24 канал
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