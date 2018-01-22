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У КМДА спростували обвал шляхопроводу

19:11, сьогодні 100 Читать новость на русском
Пошкодження шляхопроводу
Пошкодження шляхопроводу / "Київ ДТП"

У Києві негабаритна вантажівка пошкодила ремонтні конструкції на шляхопроводі, сам міст не був пошкоджений.

Про це розповіли у Київській міській державній адміністрації, повідомляє "Інтерфакс".

У комунальній корпорації "Київавтодор" також повідомили про дорожньо-транспортну пригоду на шляхопроводі на перетині проспекту Комарова і бульвару Гавела, при цьому спростували повідомлення про його пошкодження.

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ДТП сталося в результаті перевищення висоти транспортного засобу – транзитної вантажівки з напівпричепом.

В результаті пошкоджена тимчасова металева конструкція, встановлена ​​для ремонту шляхопроводу. Ніяких пошкоджень самого шляхопроводу або його несучих конструкцій в результаті ДТП немає,
– наголосили у КМДА.

Розбирання металевої конструкції завершили, рух транспорту через шляхопровід відновили у звичайному режимі.

Теги: Новини України Новини Києва КМДА
Джерело: 24 Канал
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