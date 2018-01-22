У КМДА спростували обвал шляхопроводу
У Києві негабаритна вантажівка пошкодила ремонтні конструкції на шляхопроводі, сам міст не був пошкоджений.
Про це розповіли у Київській міській державній адміністрації, повідомляє "Інтерфакс".
У комунальній корпорації "Київавтодор" також повідомили про дорожньо-транспортну пригоду на шляхопроводі на перетині проспекту Комарова і бульвару Гавела, при цьому спростували повідомлення про його пошкодження.
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ДТП сталося в результаті перевищення висоти транспортного засобу – транзитної вантажівки з напівпричепом.
В результаті пошкоджена тимчасова металева конструкція, встановлена для ремонту шляхопроводу. Ніяких пошкоджень самого шляхопроводу або його несучих конструкцій в результаті ДТП немає,
– наголосили у КМДА.
Розбирання металевої конструкції завершили, рух транспорту через шляхопровід відновили у звичайному режимі.