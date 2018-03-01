У кого Президент "позичив" кошти на квартиру Абраменка

Гроші на квартиру виділили з міського бюджету. Такий піар-хід забезпечили Петрові Порошенку платники податків Миколаєва: децентралізація в дії.

Єдиний український медаліст Олександр Абраменко – отримав квартиру. Спортсмена нагородили за перше Олімпійське золото, на додачу до обов'язкової грошової відзнаки. Нове житло він отримав у рідному місті – Миколаєві, його купили коштом місцевого бюджету. Ключі від квартири фристайлеру урочисто вручив Президент у Києві. Проте, аби купити лижнику квартиру, 885 тисяч гривень відібрали у миколаївських футболістів та баскетболістів.

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У нас є 2 громадські організації, які займаються баскетболом і футболом. Ми домовились з ними, що на деякий час заберемо гроші,

– повідомив перший заступник міського голови Миколаєва Володимир Криленко.

Однак, гравці, у яких "тимчасово позичили" бюджетні гроші, дізналися про це зі ЗМІ. Але вони не сперечаються – Абраменко вартий нагороди. У середині березня обидві команди мають їхати на змагання. З міського бюджету мали б оплатити харчування на транспортні витрати спортсменів. Крім того, за ці гроші планували ще й відремонтувати стадіон.

Віддали гроші, які мали піти на інфраструктуру стадіону чи на допомогу футбольному клубу, я вважаю, що так робити не можна,

– прокоментував головний тренер футбольного клубу Миколаєва Руслан Забранський.

От тільки в міській раді кажуть, переглянути бюджет планують не швидше, ніж до кінця березня.