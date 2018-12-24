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      У команді нокаутованого Гвоздиком Стівенсона розповіли про його стан після коми

      552 Читать новость на русском
      Стівенсон після нокауту
      Стівенсон після нокауту / АР

      Промоутер канадця Адоніса Стівенсона, якого нокаутував українець Олександр Гвоздик, розповів про стан боксера.

      Івон Мішель заявив, що його дівчина й сім'я залишають за собою право надавати інформацію про стан здоров'я Стівенсона.

      Читайте також: З'явилися нові подробиці стану Стівенсона, якого Гвоздик відправив у нокаут

      "Можу лише підтвердити, що ми з Адонісом бачили сьогодні один одного. Особи біля його ліжка були дуже усміхненими. Спасибі всім за позитивні слова підтримки", – написав промоутер у своєму Twitter.

      Раніше дівчина Стівенсона заявила, що боксер прийшов до тями й почав одужувати в колі сім'ї.

      Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Бокс Гвоздик – Стівенсон Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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