У команді нокаутованого Гвоздиком Стівенсона розповіли про його стан після коми

Промоутер канадця Адоніса Стівенсона, якого нокаутував українець Олександр Гвоздик, розповів про стан боксера.

Івон Мішель заявив, що його дівчина й сім'я залишають за собою право надавати інформацію про стан здоров'я Стівенсона.

Читайте також: З'явилися нові подробиці стану Стівенсона, якого Гвоздик відправив у нокаут

"Можу лише підтвердити, що ми з Адонісом бачили сьогодні один одного. Особи біля його ліжка були дуже усміхненими. Спасибі всім за позитивні слова підтримки", – написав промоутер у своєму Twitter.

Раніше дівчина Стівенсона заявила, що боксер прийшов до тями й почав одужувати в колі сім'ї.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24