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У королівській сім'ї розповіли про найбільше захоплення принцеси Шарлотти

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Принцеса Шарлотта та Кейт Міддлтон
Принцеса Шарлотта та Кейт Міддлтон

Британський принц Вільям зізнався, що найбільше полюбляє робити його молодша донька Шарлотта.

Про це повідомляє ТСН.

Як відомо, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон та її чоловік не часто разом з'являються на заходах, зате люб'язно дають відповіді на всі питання журналістів та прихильників. Особливо, якщо вони стосуються виховання двох дітей.

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Так, під час відзначення Дня Співдружності націй, який відбувся 12 березня, принц Вільям зізнався, що його 3-річна донька Шарлотта полюбляє танцювати. Ймовірно, хореографічним рухам дівчинку вчать у дитячій школі Віллок, яку вона відвідує з січня 2018 року.


Принцеса Шарлотта у формі британської школи

Зазначимо, що в королівській сім'ї чекають на появу третьої дитини. Наразі щасливі батьки не розголошують, чи це буде хлопчик, чи дівчинка. Водночас вагітна Кейт Міддлтон не поспішає займати канапу, а активно займається благодійністю та відвідує чимало заходів у Великобританії, чим неабияк тішить британців.


Королівська сім'я принца Вільяма

Теги: Великобританія LifeStyle Діти Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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