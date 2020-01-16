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      У Лондоні завершилися перемовини глав МЗС Канади та України щодо авіакатастрофи МАУ

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      Міністри закордонних справ Канади, України, Великобританії, Швеції та Афганістан, аби обговорити авіакатастрофу українського літака МАУ. 8 січня він розбився після декількох хвилин після вильоту. 11 січня влада Ірану визнала, що іранські ракети збили пасажирський літак зі 176 пасажирами на борту.

      Як сказав кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач, пріоритетом роботи глав МЗС було окреслити всебічну підтримку родинам жертв катастрофи українського літака.

      До теми: Катастрофа МАУ в Ірані: ідентифікація тіл загиблих українців завершилась

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко перед початком зустрічі зустрівся зі своїм британським колегою Домініком Раабом. Український та британський міністри домовилися про спільну роботу у напрямку захисту суверенітету України. Кореспондент додав, що сама зустріч мала специфічний характер і проводилася за закритими дверима. 

      Співрозмовники відзначили важливість спільних дій для забезпечення належного розслідування обставин катастрофи українського літака. Було домовлено, що Україна та Велика Британія докладуть всіх зусиль для притягнення винних до відповідальності та забезпечення виплати Іраном належної компенсації родинам загиблих,
      – написали на сайті МЗС України.

      Пристайко підкреслив, що чорні скриньки мають "фізично перебувати на території України". Головним лейтмотивом зустрічі стало оприлюднення заяви від імені міністрів закордонних справ. У ній було окреслено п'ять основних елементів, які створять підґрунтя для роботи з владою Ірану.


      Коротко про авіакатастрофу в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані: основне

      Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила український літак ракетами.

      Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців.

      Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу. Також він запевнив, що винні в авіакатастрофі будуть покарані, а сім'ї жертв отримають компенсації.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Вадим Пристайко МАУ Велика Британія Розслідування МЗС України Катастрофа
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