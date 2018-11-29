У Львові депутати вимагають закрити російське консульство

Депутати Львівської міськради вимагають від МЗС закрити російське консульство у Львові, оскільки це, як мовиться в заяві політиків, "оплот русского мира".

З відповідною вимогою вони звернулися до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, йдеться на сайті "Радіо Свободи".

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Днями депутати зареєстровали електронну петицію щодо закриття Генерального консульства Росії у Львові.

Закриття оплоту "русского мира" у Львові, а саме так потрібно назвати російське консульство у місті, продемонструє агресору наше ставлення до злочинів, які тривають на території України впродовж останніх п’яти років. Упевнені, що такі дії призведуть до покращення політичної ситуації в регіоні та зменшать провокації, які вчиняють агенти розвідки ФСБ РФ проти людей та пам’яток української державності,

– йдеться у зверненні львівських депутатів.

Зазначимо, що схожі звернення до МЗС України від різних політичних і громадських середовищ надходили від 2013 року. Тоді у Львові вже вимагали закриття Генерального консульства.

Нагадаємо, 26 листопада у Львові активісти кількох організацій та інші небайдужі громадяни зібралися біля генерального консульства Російської Федерації та протестували проти відкритої агресії Кремля.