У Львові дітей знайомлять із класичною музикою під час фестивалю LvivMozArt

Класична музика для найменших: у Львові в рамках фестивалю LvivMozArt взялись знайомити дітей з класикою через танці, пісні та гру на музичних інструментах. А на завершення малюкам влаштують справжній бал.

Оксанці всього три роки. Дівчинку привели на фестиваль батьки, кажуть – дитина любить музику. Лише вона заграє, починає підтанцьовувати і щось наспівувати. А сьогодні вирішила зіграти кілька акордів на музичному інструменті.

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В рамках фестивалю LvivMozArt вирішили окрему програму придумати для дітей – MozartKids. Упродовж трьох днів дітей різного віку розважають інтерактивними концертами, казками, музичними читаннями та майстер-класами. Усе це під музику видатного композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Батьки від такої ідеї у захваті.

Дуже рада, що зробили окрему категорію для дітей. Куди можна прийти з дитиною,

– зазанчила відвідувачка фестивалю Анна Гуменюк.

Фестиваль LvivMozArt заснували на честь сина видатного Моцарта і композитора Франца-Ксавера Моцарта. Для Львова він – непересічна постать, адже певний час жив і творив саме тут. Цього року Францу-Ксаверу Моцарту присвятять дитячий шумовий оркестр та квест. А у день закриття фестивалю у 22 липня для малечі влаштують справжній Віденський бал. Вимоги як для дорослих: вечірнє вбрання – сукні і фраки обов'язкові.