У Львові до дитячих бібліотек передадуть книги, написані шрифтом Брайля
Уже восени всі дитячі бібліотеки Львова отримають видання, надруковані шрифтом Брайля. Наразі до читалень планують передати по десять примірників творів сучасних українських письменників.
За допомогою одного кліку і спеціальної програми літери в книжках на комп’ютерах перетворюються на брайлівські.
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А твори, які можуть читати незрячі діти, в Ресурсному центрі освітніх технологій друкують на спеціальному принтері.
Навіть для того, щоби створити маленьку книжечку, треба попрацювати більше тижня-два, в залежності від об'єму книги,
– розповіла спеціалістка Ресурсного центру освітніх технологій Катерина Івашутіна.
З понад сотні надрукованих примірників – і казки Надійки Гербіш, Оксани Думанської, Мар'яни Савки, а також "Дитячий Кобзар" Шевченка.
Тим часом книжку про казкове Порося, яке у своїх снах стає отаманом піратів, озвучує 9-річна Діана. Компанію дівчинці склав соліст "Пікардійської Терції" Славко Нудик. А співачка Оксана Муха озвучує казку Сашка Дерманського "Жменька тепла для мами". Вона запевнила, що вона дуже хотіла б, аби ці казки сподобалися малечі, адже "ці діти особливі і дуже тонко все відчувають".
Друк книг шрифтом Брайля та озвучення втілюють у рамках проекту "Читаємо на рівних: бібліотека для всіх". Його бюджет – майже 90 тисяч гривень. Більшу частину уже надала львівська міськрада.
Місто Львів стало першим містом України з такою бібліотекою, бо жодне місто ще не має бібліотек, наповнених книгами шрифтом Брайля,
– сказала авторка проекту Оксана Тимко.
Ресурсний центр передасть восени по десять книг у всі дитячі бібліотеки Львова. Наступним же до друку та озвучення готують дитячий комікс нашої журналістки Марічки Крижанівської – "Таємниці львівського годинникаря".