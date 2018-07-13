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У Львові до дитячих бібліотек передадуть книги, написані шрифтом Брайля

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Уже восени всі дитячі бібліотеки Львова отримають видання, надруковані шрифтом Брайля. Наразі до читалень планують передати по десять примірників творів сучасних українських письменників.

За допомогою одного кліку і спеціальної програми літери в книжках на комп’ютерах перетворюються на брайлівські. 

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А твори, які можуть читати незрячі діти, в Ресурсному центрі освітніх технологій друкують на спеціальному принтері.

Навіть для того, щоби створити маленьку книжечку, треба попрацювати більше тижня-два, в залежності від об'єму книги,
– розповіла спеціалістка Ресурсного центру освітніх технологій Катерина Івашутіна.

З понад сотні надрукованих примірників – і казки Надійки Гербіш, Оксани Думанської, Мар'яни Савки, а також "Дитячий Кобзар" Шевченка.

Тим часом книжку про казкове Порося, яке у своїх снах стає отаманом піратів, озвучує 9-річна Діана. Компанію дівчинці склав соліст "Пікардійської Терції" Славко Нудик. А співачка Оксана Муха озвучує казку Сашка Дерманського "Жменька тепла для мами". Вона запевнила, що вона дуже хотіла б, аби ці казки сподобалися малечі, адже "ці діти особливі і дуже тонко все відчувають".

Друк книг шрифтом Брайля та озвучення втілюють у рамках проекту "Читаємо на рівних: бібліотека для всіх". Його бюджет – майже 90 тисяч гривень. Більшу частину уже надала львівська міськрада.

Місто Львів стало першим містом України з такою бібліотекою, бо жодне місто ще не має бібліотек, наповнених книгами шрифтом Брайля,
– сказала авторка проекту Оксана Тимко.

Ресурсний центр передасть восени по десять книг у всі дитячі бібліотеки Львова. Наступним же до друку та озвучення готують дитячий комікс нашої журналістки Марічки Крижанівської – "Таємниці львівського годинникаря".

Автор: Юлія Девда
Теги: Новини України Новини Львова Книги
Джерело: 24 канал
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