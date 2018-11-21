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      У Львові масштабна пожежа охопила обласну клінічну лікарню: фото

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      У Львові горить обласна лікарня
      У Львові горить обласна лікарня / Фото з Facebook

      Вранці 21 листопада масштабна пожежа спалахнула у головному корпусі Львівської обласної клінічної лікарні, що є кафедрою хірургії Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького.

      Про це повідомила прес-служба ДСНС в Львівській області, передає Zaxid.net

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      Рятувальники евакуйовують людей з 3-го поверху. Сильне задимлення. Рятувальники працюють в апаратах захисту органів дихання. Зараз триває евакуація і гасіння,
      – зазначили у ДСНС.

      Наразі рятувальники евакуювали з 3-го поверху 170 осіб - пацієнтів та персонал. 

      Вогонь намагаються загасити майже сотня пожежників та 17 автомобілів ДСНС. Також на місце пожежі у супроводі патрульної поліції поїхала карета "швидкої медичної допомоги".

      Інформація про масштаби пожежі та постраждалих поки відсутня.


      У Львові загорілося приміщення обласної лікарні


      У Львівській обласній лікарні спалахнула пожежа


      Пожежа у Львівській обласній лікарні

      Теги: Новини України Новини Львова Пожежа ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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