У Львові масштабна пожежа охопила обласну клінічну лікарню: фото

Вранці 21 листопада масштабна пожежа спалахнула у головному корпусі Львівської обласної клінічної лікарні, що є кафедрою хірургії Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького.

Про це повідомила прес-служба ДСНС в Львівській області, передає Zaxid.net

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Рятувальники евакуйовують людей з 3-го поверху. Сильне задимлення. Рятувальники працюють в апаратах захисту органів дихання. Зараз триває евакуація і гасіння,

– зазначили у ДСНС.

Наразі рятувальники евакуювали з 3-го поверху 170 осіб - пацієнтів та персонал.

Вогонь намагаються загасити майже сотня пожежників та 17 автомобілів ДСНС. Також на місце пожежі у супроводі патрульної поліції поїхала карета "швидкої медичної допомоги".

Інформація про масштаби пожежі та постраждалих поки відсутня.



У Львові загорілося приміщення обласної лікарні



У Львівській обласній лікарні спалахнула пожежа