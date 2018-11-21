У Львові масштабна пожежа охопила обласну клінічну лікарню: фото
Вранці 21 листопада масштабна пожежа спалахнула у головному корпусі Львівської обласної клінічної лікарні, що є кафедрою хірургії Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького.
Про це повідомила прес-служба ДСНС в Львівській області, передає Zaxid.net
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Рятувальники евакуйовують людей з 3-го поверху. Сильне задимлення. Рятувальники працюють в апаратах захисту органів дихання. Зараз триває евакуація і гасіння,
– зазначили у ДСНС.
Наразі рятувальники евакуювали з 3-го поверху 170 осіб - пацієнтів та персонал.
Вогонь намагаються загасити майже сотня пожежників та 17 автомобілів ДСНС. Також на місце пожежі у супроводі патрульної поліції поїхала карета "швидкої медичної допомоги".
Інформація про масштаби пожежі та постраждалих поки відсутня.
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