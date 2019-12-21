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      У Львові обстріляли пасажирський автобус: фото

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      У Львові обстріляли пасажирський автобус / novostivmire.com

      У Львові обстріляли пасажирський автобус. На щастя, у громадському транспорті не було пасажирів, тому обійшлось без постраждалих.

      За інформацією пресслужби поліції Львівської області, інцидент стався о 7:35 на проспекті Червоної Калини. Куля потрапила у бокове вікно автобуса.

      До слова: На Львівщині авто влетіло у шкільний автобус: п’ятеро постраждалих

      Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено із пневматичної зброї. Однак стрілка наразі ще не знайшли.

      Наразі, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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      У Львові обстріляли пасажирський автобус

      автобус львів обстріл
      Куля влучила у бокове вікно автобуса

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Транспорт Новини Львова Кримінальні новини Стрілянина
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