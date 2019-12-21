У Львові обстріляли пасажирський автобус: фото
У Львові обстріляли пасажирський автобус. На щастя, у громадському транспорті не було пасажирів, тому обійшлось без постраждалих.
За інформацією пресслужби поліції Львівської області, інцидент стався о 7:35 на проспекті Червоної Калини. Куля потрапила у бокове вікно автобуса.
До слова: На Львівщині авто влетіло у шкільний автобус: п’ятеро постраждалих
Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено із пневматичної зброї. Однак стрілка наразі ще не знайшли.
Наразі, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
У Львові обстріляли пасажирський автобус
Куля влучила у бокове вікно автобуса
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