У Львові повідомили про закладені "бомби з таймерами" за 15 адресами
У четвер, 5 липня, до львівських правоохоронців надійшло повідомлення про замінування за 15 адресами у місті. Невідомі написали електронного листа на адресу Центру безпеки міста про закладені "бомби з таймерами".
Про це повідомляє прес-служба поліції Львівщини.
Так, ймовірні "бомби з таймерами" закладені на вулицях: Зеленій, Замарстинівській, Промисловій, Шевченка, Науковій, Богдана Хмельницького, Роксоляни, Кониського, Хуторівка, Олени Степанівни та Героїв УПА.
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Зараз на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та представники інших служб.
Джерело: 24 канал
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