У львівському торговому центрі маленьку дитину вразило струмом

У суботу, 23 червня, в львівському торговому центрів "ВАМ"4-річну дитину вразило струмом .

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

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"23 червня орієнтовно о 16:00 у Львові на проспекті Червоної Калини, 62, в торговому центрі ''ВАМ'', було уражено електричним струмом дитину 2014 року народження", – йдеться у повідомлені.

Постраждалого з опіками пальців першого ступеня після ураження електричним струмом в стані після судом доставлено в ЛКМДКЛ.

Як повідомив ZAXID.NET черговий лікар-педіатр Львівської міської клінічної дитячої лікарні Григорій Троцький, загрози для життя хлопчика немає, його госпіталізували у педіатричне відділення.

"Зараз хлопчик перебуває у задовільному стані. Було ураження струмом, є опік трьох пальців на лівій руці. Після ураження були судоми, однак вони самостійно пройшли. Хлопчик у свідомості, але потребує ще деякого нагляду", – зазначив Троцький.

За попередньою інформацією, хлопчик отримав опіки, коли запхав руку за кавовий автомат, що стояв у торговому центрі.

Обставини інциденту наразі встановлюються.