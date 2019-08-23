У Львові відкрили перший в Україні Меморіал Героїв Небесної Сотні: неймовірні фото та відео

На День державного прапора, 23 серпня, у Львові відкрили унікальний Меморіал Героям Небесної Сотні. Цікаво, що на площі є стела, на якій вигравірувані імена героїв та їхні портрети.

Зазначимо, що відкривають лише першу частину меморіалу, адже ще потрібно буде дободувати пішохідний міст, який з’єднає пам’ятку із сквером "На валах".

До теми: Епіфаній відвідав меморіал Небесної Сотні у Львові: коли відкриття

Церемонія розпочалася об 11:30 у Львові, на відкритті стели меморіалу взяли участь міська влада, зокрема виступав і Андрій Садовий, та сім'ї героїв Небесної сотні з усієї України.

Цікаво, що називають пам’ятку – місцем сили, місцем пам‘яті та місцем шани.

У скільки обійшовся меморіал? На будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні – стели, оглядових майданчиків, сходів тощо – витратили близько 20 мільйонів гривень.

Меморіал Героїв Небесної Сотні: фото Анни Палюх та Романа Балука



Цікава задумка архітекторів. Зазначимо, що проект розробили львівська команда архітекторів (зокрема, Андрія Лесюка, Марії Яструбчак та Христини Пундак). За їх задумом, на даху моста повинні вирізати імена Героїв Небесної Сотні, крізь які під час дощу стікатиме вода, символізуючи «вічні сльози» за загиблими, а за сонячної погоди, літери підсвічуватимуться природній світлом.

Дивіться відео: як виглядає Меморіал Героїв Небесної Сотні за день до відкриття

Важливо! Урочисте відкриття Меморіалу Героїв Небесної Сотні можна подивитися онлайн – за цим посиланням.