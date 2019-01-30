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      У Львові вперше знесуть житлову багатоповерхівку: у скільки це обійдеться місту

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      У Львові вперше знесуть новозбудовану багатоповерхівку
      У Львові вперше знесуть новозбудовану багатоповерхівку / Google maps

      Львівська міськрада виділила на оплату знесення незаконно збудованого житлового будинку майже 7 мільйонів гривень.

      Йдеться про збудований 7-поверховий житловий будинок на вулиці Личаківській, 259.

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      Депутати міської ради проголосували за те, щоб на знесення цього незаконного новобуду з міського бюджету було виділено 2,89 мільйона гривень.

      Як пояснила у коментарі Zaxid.net директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич, гроші на виконання судового рішення будуть скеровані у відділ виконавчої служби управління юстиції Львівської міськради.

      18 грудня 2018 року апеляційний суд Львова вперше зобов'язав знести багатоповерховий житловий будинок.

      Будівлю на вулиці Личаківській, 259 звела фірма ТзОВ "Лідер Моноліт", що належить відомому у Львові бізнесменові Богдану Копитку.

      Що відомо про забудовника ТзОВ "Лідер Моноліт"?За даними пошуковика YouControl, засновником компанії є відомий у Львові підприємець Богдан Копитко. Йому належать ПАТ "Львівський холодокомбінат" та ПАТ "Дрогобицький молочний завод".

      ТзОВ "Лідер Моноліт" зареєстроване за тією ж адресою, де була зведена незаконна багатоповерхівка – Львів, Личаківська, 259.

      Забудовник вирішив збудувати 7-поверховий будинок без належних містобудівних умов та обмежень та з внесенням неправдивих даних у декларацію про початок будівельних робіт.

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      Теги: Новини нерухомості Скандальні забудови Новини нерухомості України Будівництво Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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