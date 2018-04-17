У Львові заклали пам’ятну капсулу з нагоди початку спорудження меморіалу Героям Небесної Сотні

У вівторок, 17 квітня, відбулось урочисте закладення пам’ятної капсули з нагоди початку будівництва меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні на "Губернаторських валах". Участь у заході взяли представники влади міста Львова, родини учасників Революції Гідності, духовенство, автори проекту.

Розпочали церемонію закладення капсули хвилиною мовчання, опісля чого духовенство провело молитву, освятило територію спорудження меморіалу. Родини Небесної Сотні підписали текст, який поміщений у капсулу. Міський голова Львова Андрій Садовий разом із родинами Героїв Небесної Сотні заклали капсулу і дали початок будівельним роботам зі спорудження меморіального комплексу пам’яті Героїв Небесної Сотні.

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Споруджуватимуть меморіал за проектом переможців Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію громадського простору з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у місті Львові.

Опісля проведення конкурсу розпочалися роботи з документацією. Львівська міська рада отримала робочий проект авторів, підписала угоду з проектантами, погодила і затвердила на виконавчому комітеті Львівської міської ради детальний план території, а згодом й містобудівні умови та обмеження. Окрім цього, було проведено процедуру виділення землі для ЛКП "Зелений Львів", саме це підприємство обслуговуватиме цю ділянку.

Нагадаємо, ухвалою сесії ЛМР у цьому році на спорудження меморіалу було передбачено 15 мільйонів гривень. Будівництво триватиме приблизно до лютого 2019 року.