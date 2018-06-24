У Мексиці розстріляли 6 уболівальників, які дивилися матч збірної на ЧС-2018

У суботу, 23 червня, у мексиканському місті Сьюдад-Хуарес 6 людей були вбиті під час перегляду футбольного матчу між національною збірною та командою з Південної Кореї на Чемпіонаті світу.

Про це повідомляє El Universal.

Видання уточнило, що 7 чоловіків зібралися в гаражі приватного будинку, щоб повболівати за мексиканську футбольну збірну. Коли люди розставили столи, стільці, ввімкнули телевізор, відкрили пиво і почали дивитися гру, до приміщення увірвалися озброєні особи та відкрили стрілянину по уболівальниках.

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Шестеро чоловіків загинули на місці, ще один був поранений.