У мережі гостро розкритикували королівський герб Меган Маркл: деталі

19 травня принц Гаррі та Меган Маркл офіційно узаконили свої стосунки. Пара повінчалась у розкішній церкві королівської родини у Віндзорі, Після довгоочікуваного весілля королева Єлизавета ІІ затвердила герб нового члена сім'ї – герцогині Сассекської Меган Маркл, який нещадно розкритикували у мережі.

Меган Маркл по праву може називатись герцогинею, адже 19 травня вона з принцом Гаррі склали присягу в церкві Святого Георгія. За розкішною церемонією вінчання стежив весь світ. Не менш хвилюючим було присвоєння Меган Маркл королівського титулу та створення для неї особливого родинного герба, який мають всі члени королівської сім'ї.

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Унікальна емблема увібрала символи, що означали рідну для акторки Каліфорнію. Зокрема, блакитний фон герба символізує Тихий океан, а два золотих промені – сонце в рідному штаті герцогині. На траві у нижній частині герба — кілька каліфорнійських маків і акокантер. Окрім цього, на емблемі видніється лев та голуб, що символізує принца Гаррі та Меган Маркл.



Герб Меган Маркл

Особливий подарунок королеви Єлизавети ІІ нещадно розкритикували в мережі. На емблемі родини Меган Маркл побачили багато недоліків, які одразу впадають в очі. Так, користувачі мережі зазначили, що картинка не відредагована.

Невже ви не могли зробити його хоча б симетричним?

– здивовано написали користувачі мережі.

Не менше питань у людей викликало зображення голубки, яка символізує новспечену герцогиню Сассекську. Птах має на шиї корону, яка наче передавлює їй горло. Водночас лев, що уособлює принца Гаррі, за словами користувачів Twitter, виглядає вкрай вороже. Зокрема, людей здивували червоні кігті хижака, які виглядають дуже агресивно.

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Однак експерти запевняють, що в таких деталях прихований свій зміст. Так, корона на шиї білого голуба намальована символічно, адже цей королівський атрибут завжди є на гербах тих, хто приєднався до родини монарха. На гербі дружини принца Вільяма – Кейт Міддлтон – видніється корона на шиї єдинорога.



Родинний герб Кейт Міддлтон